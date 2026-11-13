Казахстан увеличил выработку электроэнергии на 2,3% за январь-октябрь

БАКУ/ Trend/ - Казахстан в январе-октябре 2026 года выработал 102 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Согласно расчетам Trend на основе официальных данных, только в октябре выработка электроэнергии выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года, составив около 10,3 млрд кВт·ч.

В январе-сентябре 2026 года Казахстан выработал 91,7 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 2% больше в годовом выражении. Таким образом, общий темп роста за первые десять месяцев года ускорился на 0,3 процентного пункта.

Между тем выработка электроэнергии в Казахстане за первые 10 месяцев 2026 года превысила показатель за первые девять месяцев на 11,2%. В свою очередь, выработка электроэнергии в январе-сентябре была на 46% выше, чем в январе-августе, свидетельствуют расчеты Trend.

Для справки: выработка электроэнергии в Казахстане по-прежнему в значительной степени зависит от ископаемого топлива, прежде всего угля. По данным Министерства энергетики, на угольные электростанции приходится 62,1% общей выработки электроэнергии, на газовые электростанции — 23,4%. Доля гидроэнергетики составляет 7,5%, еще 7% приходится на возобновляемые источники энергии.

Для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и модернизации генерирующих мощностей Казахстан в марте 2026 года утвердил Национальный проект по развитию угольной энергетики. Программа предусматривает строительство восьми новых энергетических объектов и модернизацию 11 действующих электростанций с вводом новых и обновлением существующих мощностей общей мощностью 7,8 ГВт к 2030 году.

Правительство ожидает, что реализация этих проектов позволит укрепить базовую генерацию и повысить надежность энергосистемы.