КСИР заявил об уничтожении американского радара раннего предупреждения в Бахрейне

БАКУ /Trend/ - Минувшей ночью на территории Бахрейна был поражен и уничтожен радар раннего предупреждения, принадлежащий армии США.

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"Военно-воздушные силы КСИР в ответ на атаку США на телекоммуникационный узел на иранском острове Сирик нанесли удар по радару раннего предупреждения, принадлежащему армии США в Бахрейне, и уничтожили его", - говорится в сообщении.

В КСИР заявили, что этот удар стал серьезным предупреждением США, призванным положить конец незаконной транспортировке нефти через Ормузский пролив. Там также отметили, что в случае продолжения подобных инцидентов полностью готовы предпринять шаги за пределами своих границ. По заявлению КСИР, компании, рассчитывающие на поддержку американской армии, столкнутся с серьезными мерами воздействия.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько волн ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.