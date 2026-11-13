На сельское хозяйство и образование в Азербайджане выделят более ₼6,4 млрд

БАКУ/Trend/ - В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2027 год предусмотрено выделение 1 миллиарда 379 миллионов манатов на сельское хозяйство и 5 миллиардов 99 миллионов манатов на образование.

Об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы в ходе сегодняшнего совместного заседания трех парламентских комитетов, на котором обсуждался законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что средства в размере 1 миллиарда 379 миллионов 487 тысяч манатов, предусмотренные на сельское хозяйство, будут направлены главным образом на обеспечение продовольственной безопасности, развитие аграрного производства и фермерских хозяйств, продолжение государственной поддержки сельского хозяйства, повышение урожайности и развитие мелиорации.

Средства в размере 5 миллиардов 99 миллионов манатов, предусмотренные на образование, будут направлены на повышение качества общего образования, расширение охвата дошкольным образованием, развитие высшего образования и его интеграцию с научными исследованиями.

По словам М. Гасымлы, часть средств будет направлена на приведение профессионального образования в соответствие с требованиями рынка труда, развитие цифрового образования, внедрение современных технологий и совершенствование образовательной инфраструктуры.

Он также отметил, что в целях укрепления научного потенциала страны и повышения эффективности внедрения научных результатов в экономику на сферу науки предусмотрено выделение 257 миллионов 920 тысяч 835 манатов.

Эти средства будут направлены на поддержку научных исследований и инноваций, ускорение цифрового развития, внедрение искусственного интеллекта и инновационных технологий, а также интеграцию образования и науки с экономическим развитием.

Депутат сообщил, что в проекте бюджета на 2027 год на деятельность Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей предусмотрено выделение 4 миллионов 700 тысяч манатов.

По его словам, эти средства будут направлены на поддержку лиц, пострадавших от бытового насилия, помощь жертвам торговли людьми, предотвращение ранних браков, а также организацию социальной и психологической работы с детьми с ограниченными возможностями.