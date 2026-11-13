Производство сельхозпродукции в Азербайджане выросло (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В январе-октябре 2026 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане увеличился на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

За отчетный период в стране было произведено сельскохозяйственной продукции в фактических ценах на сумму 13 миллиардов 123,3 миллиона манатов. Производство продукции животноводства выросло на 1,6 процента, а растениеводства - на 1,2 процента.

На долю растениеводства пришлось 50,2 процента общего объема сельскохозяйственного производства, животноводства - 49,8 процента.

По сравнению с январем-сентябрем темпы роста сельскохозяйственного производства ускорились с 1,1 до 1,4 процента. В частности, рост в растениеводстве увеличился с 0,5 до 1,2 процента, тогда как в животноводстве замедлился с 1,9 до 1,6 процента.

Основные натуральные показатели производства сельскохозяйственной продукции представлены на графике и в таблице ниже.