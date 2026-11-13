Назван объем бюджетных расходов Азербайджана на социальные сферы в 2027 г.

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в 2027 году расходы на сельское хозяйство составят 3,3 процента расходов государственного бюджета. По сравнению с 2025 годом они увеличатся на 258,6 миллиона манатов, или на 23,1 процента.

Как заявил заместитель министра финансов Гималай Мамишов в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на сегодняшнем совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса, эти расходы предусмотрены проектом бюджета на следующий год.

В частности, на субсидии предусмотрено 775 миллионов манатов, из которых 230,3 миллиона манатов приходятся на Государственную программу. На мелиорацию планируется выделить 477 миллионов манатов, на другие мероприятия в аграрной сфере - 128 миллионов манатов.

В том числе 53 миллиона манатов предусмотрено на ветеринарные услуги, 13,1 миллиона манатов - на аграрные услуги и 14,6 миллиона манатов - на материально-техническое обеспечение.

Расходы на образование и науку запланированы в размере 5,4 миллиарда манатов, что составляет 12,6 процента расходов государственного бюджета. По сравнению с 2025 годом эта сумма увеличится на 538 миллионов манатов, или на 11,2 процента.

На здравоохранение из государственного бюджета предусмотрено 2,1 миллиарда манатов, или 4,9 процента расходов. Это на 808,8 миллиона манатов, или на 63,4 процента больше показателя 2025 года. При этом расходы на здравоохранение в сводном бюджете составят 4 миллиарда манатов.

На социальную защиту и социальное обеспечение в государственном бюджете предусмотрено 4,9 миллиарда манатов, или 11,6 процента расходов. По сравнению с 2025 годом эти расходы увеличатся на 359,8 миллиона манатов, или на 7,9 процента.

Расходы сводного бюджета на социальное обеспечение запланированы в размере 12,9 миллиарда манатов.