Обсуждены экологические проекты на 2027–2029 гг. между Узбекистаном и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Азербайджан обсудили разработку портфеля совместных экологических проектов на 2027–2029 годы, охватывающих управление водными ресурсами, качество воздуха, обращение с отходами и экологические аспекты энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан, на полях 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье (Турция) в пятницу.

Как сообщает Национальный комитет Узбекистана по экологии и изменению климата, во встрече приняли участие советник Президента Узбекистана по вопросам экологии, председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов.

Стороны обсудили общие экологические и климатические вызовы, а также возможности укрепления двустороннего сотрудничества стран посредством совместных инициатив.

Особое внимание было уделено сокращению площади Аральского моря и снижению уровня воды в Каспийском море, что способствует опустыниванию, деградации почв, засолению, а также учащению песчаных, пылевых и солевых бурь. Участники отметили, что, несмотря на различия в географических условиях, обе страны сталкиваются с аналогичными экологическими угрозами, требующими скоординированных региональных мер.

А. Абдухакимов рассказал об усилиях Узбекистана по восстановлению экосистем Приаралья, отметив, что на более чем 2 млн гектаров высохшего дна Аральского моря созданы защитные лесные насаждения.

Кроме того, он представил предложение о создании при расположенном в Узбекистане университете Green University регионального научно-исследовательского центра по борьбе с опустыниванием. Планируется, что центр будет включать в себя 15 специализированных лабораторий, цифровую систему мониторинга с использованием спутниковых данных и геоинформационных систем (ГИС), а также генетический банк засухоустойчивых растений.

Стороны также обсудили возможность реализации совместной инициативы по защите внутренних морей и других водоемов, подверженных снижению уровня воды. Сотрудничество может предусматривать обмен данными, совместный экологический мониторинг, восстановление прибрежных и высохших территорий, а также координацию действий на международных площадках.

Узбекистан пригласил азербайджанских ученых принять участие в научно-исследовательской работе планируемого Центра, включая полевые исследования, мониторинг высохшего дна Аральского моря и разработку систем раннего предупреждения о пылевых бурях.

Стороны также рассмотрели возможность подготовки портфеля совместных проектов на 2027–2029 годы в сферах управления водными ресурсами, улучшения качества воздуха, обращения с отходами и учета экологических аспектов развития энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан.

Еще одной темой стало согласование позиций двух стран на COP31, в частности по вопросам адаптации к изменению климата и расширения доступа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, к климатическому финансированию.

По итогам встречи Азиз Абдухакимов пригласил Азербайджан принять участие в международной выставке Eco Expo Central Asia 2027, которая пройдет в Ташкенте 15–17 июня 2027 года. Он также пригласил азербайджанскую делегацию посетить Узбекистан и Green University.