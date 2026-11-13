Халг Банк повысил процентные ставки по вкладам в долларах США

Халг Банк повысил годовые процентные ставки по депозитным продуктам в долларах США. Согласно обновлённым условиям, доходность средств, размещённых в данной валюте, увеличена до 3% годовых.

Новые процентные ставки позволяют клиентам размещать свои сбережения в долларах США на более выгодных условиях и получать повышенный доход. При этом возможность выбора порядка выплаты процентов — ежемесячно или по окончании срока вклада — обеспечивает дополнительную гибкость с учётом индивидуальных потребностей клиентов.

Желающие открыть вклад могут воспользоваться услугами широкой филиальной сети Халг Банка или быстро и удобно оформить цифровой депозит через мобильное приложение XalqOnline.

Напомним, что до 30 декабря 2026 года клиенты, разместившие вклад на сумму от 500 AZN / 300 USD в филиалах Xalq Bank в Баку и Сумгаите либо от 250 AZN/150 USD в филиалах, расположенных в других регионах страны, получают возможность принять участие в лотерее.

Подробная информация: https://www.xalqbank.az/az/ferdi/kampaniyalar/lotereya

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.