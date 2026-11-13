Иран и Узбекистан намерены ускорить реализацию договоренностей в транспортной сфере

БАКУ /Trend/ - Подчеркнута необходимость ускорения реализации договоренностей, достигнутых между Ираном и Узбекистаном в транспортной сфере.

Как сообщает Министерство дорог и градостроительства Ирана, этот вопрос обсуждался 12 ноября в Ташкенте на встрече министра дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег с министром транспорта Узбекистана Илхомом Махкамовым.

В тот же день состоялось заседание с участием представителей транспортных ведомств двух стран под председательством министров.

Садег отметила, что ее визит в Узбекистан и встречи с официальными лицами страны свидетельствуют о стратегической значимости политических, экономических, транспортных и транзитных отношений между двумя государствами.

Она оценила уровень сотрудничества Ирана и Узбекистана в автомобильной, воздушной и железнодорожной сферах как соответствующий имеющемуся потенциалу и предложила провести трехстороннее заседание по вопросам железнодорожного сотрудничества с участием представителей Ирана, Узбекистана и Туркменистана. По ее словам, это позволит ускорить развитие взаимодействия в железнодорожной сфере и укрепить координацию между тремя странами.

Иранский министр подчеркнула, что северные и южные порты Ирана, а также логистические и транзитные возможности двух стран обладают значительным потенциалом и открывают перспективы для расширения регионального сотрудничества.

По ее словам, скорое подключение порта Чабахар к железнодорожной сети Ирана имеет важное значение для упрощения доступа стран региона к международным водам, расширения транзитных возможностей и развития логистического взаимодействия.

Садег также отметила, что использование потенциала двух стран для укрепления их позиций в региональной транспортной и транзитной сети, а также развитие многостороннего сотрудничества в рамках транспортных коридоров позволят вывести взаимодействие на новый уровень.

В свою очередь, Махкамов подчеркнул важность всестороннего развития транспортного сотрудничества с Ираном и заявил о готовности Узбекистана реализовать совместную программу в этой сфере и расширять двусторонние отношения.

Он также отметил действующее сотрудничество двух стран в автомобильной и железнодорожной сферах, подчеркнув необходимость создания условий для его дальнейшего развития, контроля за исполнением достигнутых договоренностей и продолжения консультаций.