Азербайджан, Казахстан и Туркменистан могут выиграть от роста цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке – МВФ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Казахстан и Туркменистан могут получить экономические выгоды в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, если это приведет к дальнейшему росту мировых цен на нефть.

Об этом заявил заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Роберто Кардарелли на презентации регионального экономического обзора "Кавказ и Центральная Азия: преодолевая неопределенность".

Он представил неблагоприятный сценарий, согласно которому перебои с поставками нефти из стран Персидского залива окажутся более масштабными и продолжительными, чем предполагается в базовом прогнозе МВФ.

В этом случае цена нефти марки Brent может достичь 130 долларов за баррель в 2027 году, а ее снижение будет происходить медленнее, чем ожидается в базовом сценарии. Сокращение поставок нефти может составить около 4 миллионов баррелей в сутки относительно базового прогноза.

Последствия такого развития событий будут различаться для стран региона. Экспортеры нефти, в том числе Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, потенциально выиграют от повышения цен на энергоносители.

В то же время темпы экономического роста в странах региона, импортирующих нефть, могут оказаться примерно на 0,5 процентного пункта ниже базового прогноза. При этом инфляция ускорится во всех странах региона из-за удорожания энергоносителей.

Кардарелли подчеркнул, что данный сценарий отражает риски ухудшения глобальных и региональных экономических перспектив, поскольку предполагает более продолжительный конфликт и более серьезные перебои с поставками энергоресурсов, чем предусмотрено базовым прогнозом МВФ.