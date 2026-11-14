Инвестиции в основной капитал Азербайджана выросли на 9,7%

БАКУ/ Trend/ - В январе-октябре 2026 года инвестиции в основной капитал Азербайджана составили 16 миллиардов 519,8 миллиона манатов, увеличившись на 9,7 процента в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в данных Государственного комитета по статистике Азербайджана.

В отчетный период значительно вырос объем инвестиций в нефтегазовый сектор. Вложения в эту сферу увеличились на 28,7 процента в реальном выражении и достигли 5 миллиардов 482,1 миллиона манатов.

Инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 2,3 процента и составили 11 миллиардов 37,7 миллиона манатов. Таким образом, на этот сектор по-прежнему приходится основная часть общего объема инвестиций в основной капитал.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший объем инвестиций пришелся на производственные отрасли. В эту сферу было направлено 9 миллиардов 137 миллионов манатов, что на 20 процентов больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инвестиции в сферу услуг увеличились на 1,3 процента, достигнув 5 миллиардов манатов. В то же время вложения в строительство жилых домов сократились на 4,8 процента и составили 2 миллиарда 382,8 миллиона манатов.

Значительную роль в инвестиционной деятельности страны сыграли и иностранные вложения. Согласно данным Центрального банка Азербайджана, за первые девять месяцев 2026 года объем инвестиций в основной капитал за счет иностранных финансовых источников увеличился на 16,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,5 миллиарда манатов.

За указанный период иностранные инвестиции составили 24,1 процента общего объема вложений в основной капитал.

В географической структуре иностранных инвестиций 97,1 процента пришлось на инвесторов из Соединенного Королевства, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, России, США, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Франции, Индии и Китая.

По оценке Центрального банка, продолжающийся приток иностранных инвестиций свидетельствует об углублении интеграции экономики Азербайджана в глобальную экономическую систему и сохраняющемся интересе международных инвесторов к стране.