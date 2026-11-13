Объем промпроизводства в Азербайджане в январе-октябре составил ₼58,5 млрд

БАКУ/Trend/ - Промышленное производство в Азербайджане составило 58,5 миллиарда манатов в январе-октябре 2026 года.

Об этом говорится в информации Государственного комитета по статистике Азербайджана.

"В промышленном секторе Азербайджана в январе-октябре 2026 года произведено продукции на сумму 58,5 миллиарда манатов, что в реальном выражении на 0,7 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В обрабатывающей промышленности за январь-октябрь 2026 года произведено продукции и оказано услуг промышленного характера на сумму 18,995 миллиарда манатов, что в реальном выражении на 2,7 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в информации комитета.

Наибольший рост в обрабатывающей промышленности за январь-октябрь 2026 года зафиксирован в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (77,2 процента), текстильной промышленности (50,9 процента), производстве фармацевтической продукции (47,4 процента), табачных изделий (15,1 процента), бумаги и картона (14,6 процента), электрического оборудования (9,2 процента), изделий из резины и пластмассы (6,6 процента), металлургической промышленности (6,4 процента), пищевых продуктов (5,4 процента) и строительных материалов (4,5 процента).

Отметим, что за первые десять месяцев 2026 года в Азербайджане произведено ВВП на сумму 115,931 миллиарда манатов, что на 1,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики сократилась на 0,9 процента, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 2,9 процента.