Совет прессы Азербайджана опроверг сообщения о выселении жителей села Союдлю ради добычи золота

БАКУ /Trend/ - Распространение на YouTube-канале, управляемом из Франции и специализирующемся на систематическом распространении дезинформации против Азербайджана, совершенно необоснованных утверждений о том, что село Союдлю Гедабекского района и близлежащие населенные пункты будут выселены ради добычи золота, является очередной попыткой манипулирования общественным мнением.

Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики.

Отмечается, что представление в упомянутом материале вымышленных и носящих характер слухов сведений как решения, принятого на государственном уровне, является частью многоэтапной дезинформационной кампании, направленной на создание паники среди населения, подрыв общественного доверия к государственным органам и усиление напряженности в обществе.

"Ранее данный канал также специализировался на систематическом распространении дезинформации и манипулятивных материалов в отношении нашей страны.

В адрес соответствующей платформы было направлено официальное обращение по данному вопросу, и мы уверены, что компания оперативно расследует это обращение и предпримет необходимые шаги для предотвращения распространения указанной дезинформации на своих платформах", - отмечается в заявлении.