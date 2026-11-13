Транзитные и энергетические возможности Азербайджана в фокусе европейской повестки: итоги саммита EPC в Дублине

ДУБЛИН/Trend/ - IX саммит Европейского политического сообщества (EPC), состоявшийся 12 ноября в Дублине, стал площадкой для обсуждения перспектив расширения сотрудничества Азербайджана с европейскими странами в сферах энергетики, транспорта и региональной безопасности.

Саммит прошел под девизом «Европа – сильная, безопасная и взаимосвязанная». В условиях сохраняющихся вызовов в сфере безопасности, необходимости диверсификации энергетических поставок и укрепления транспортных маршрутов европейские лидеры уделили внимание не только внутренней устойчивости континента, но и сотрудничеству с партнерами за пределами ЕС. В этом контексте Азербайджан рассматривался как один из важных участников формирующейся системы энергетической и транспортной взаимосвязанности Европы с Каспийским регионом и Центральной Азией.

Участие Азербайджана в Дублинском саммите EPC сопровождалось интенсивной дипломатической повесткой и охватило широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. В рамках одного дня Президент Ильхам Алиев провел серию встреч с руководителями европейских государств и институтов, обсудив энергетическую безопасность, транспортную взаимосвязанность, торгово-экономические отношения, инвестиции и региональную стабильность.

Президент Азербайджана встретился с президентами Украины Владимиром Зеленским и Молдовы Майей Санду, премьер-министрами Болгарии Руменом Радевым, Греции Кириакосом Мицотакисом и Чехии Андреем Бабишем, президентом Румынии Никушором Даном, президентом Европейского совета Антониу Коштой, президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

На переговорах с Зеленским стороны обсудили расширение экономических и торговых связей, сотрудничество частного сектора и перспективы взаимных визитов. Украинский президент выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь, в частности за поставки электрооборудования.

Встреча с Майей Санду была посвящена дальнейшему развитию энергетического сотрудничества, укреплению торговых связей и взаимодействию в сельскохозяйственной сфере. Санду поблагодарила Азербайджан за поддержку в укреплении энергетической безопасности Молдовы.

На переговорах с премьер-министром Греции особое внимание было уделено роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности страны и значению TAP. Стороны также рассмотрели дополнительные возможности экспорта азербайджанского газа в Европу.

В ходе встречи с премьер-министром Болгарии обсуждались перспективы энергетического партнерства, создание электроэнергетического коридора и вопросы взаимосвязанности. С премьер-министром Чехии были рассмотрены экономические и торговые отношения, инвестиционные проекты и роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Чехии.

Встречи с президентами Румынии и Литвы, а также главой Европейского совета Антониу Коштой дополнили повестку европейского сотрудничества и региональной взаимосвязанности.

Отдельным результатом визита стало подписание стратегической декларации с Великобританией, закрепившей намерение двух стран расширять взаимодействие в энергетике, транспорте, инвестициях, цифровых технологиях и безопасности.

Устойчивый мир на Южном Кавказе важен и для Европы

На полях саммита состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры продолжили диалог, начатый в рамках Вашингтонского мирного саммита 8 августа 2025 года и закрепленный Вашингтонской совместной декларацией.

Стороны обсудили практические шаги по дальнейшему укреплению мира, развитие транспортного и транзитного сообщения, экономических и торговых отношений, делимитацию границы и реализацию мер по укреплению доверия.

Особое внимание было уделено проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Лидеры рассмотрели ход работ по планированию и проектированию железнодорожных и автомобильных участков маршрута, а также перспективы развития транзитного сообщения.

Важным практическим свидетельством продвижения региональной нормализации стало обсуждение уже осуществляемых грузоперевозок. С ноября 2025 года через территорию Азербайджана в Армению было перевезено в общей сложности 105 тысяч тонн грузов. Стороны отметили транзит грузов в Армению и из нее через азербайджанскую территорию как позитивное развитие.

Встреча в Дублине еще раз показала, что повестка азербайджано-армянской нормализации постепенно охватывала не только вопросы политического урегулирования, но и практическое восстановление региональных связей. Развитие транспортных маршрутов, транзита, торговли и энергетической инфраструктуры становилось одним из инструментов укрепления мира.

Европа хочет получать как можно больше энергоресурсов из Азербайджана

Энергетическая составляющая стала одним из наиболее заметных направлений обсуждений в Дублине. На фоне стремления европейских государств диверсифицировать источники и маршруты поставок Азербайджан сохраняет значение как поставщик природного газа и нефти, а также как потенциальный партнер в развитии возобновляемой энергетики и трансрегиональных энергетических коридоров.

Интерес европейских партнеров к расширению сотрудничества с Азербайджаном подтвердили и заявления, прозвучавшие непосредственно на полях саммита.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин связал участие Азербайджана в EPC с конкретными результатами для экономической безопасности континента, включая энергоснабжение и противодействие гибридным угрозам. Он подчеркнул, что форум позволял европейским странам и партнерам за пределами ЕС координировать подходы к общим вызовам.

Президент Молдовы Майя Санду заявила о заинтересованности Кишинева в расширении энергетического сотрудничества с Баку. По ее словам, энергетика остается серьезной проблемой для Молдовы, несмотря на проведенные в последние годы реформы и усилия по диверсификации поставок. Она выразила надежду, что контакты с Азербайджаном позволят определить дополнительные возможности сотрудничества.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев также подтвердил заинтересованность в увеличении поставок азербайджанского газа. Он отметил, что Болгария была бы признательна за дополнительные объемы для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Кроме того, Радев указал на продвижение проекта «зеленого» энергетического коридора с участием Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь, заявил о заинтересованности Загреба в импорте азербайджанского природного газа, отметив, что Азербайджан уже является одним из поставщиков нефти на хорватский рынок.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркнули значение Азербайджана для энергетической безопасности Европы.

Средний коридор и новая транспортная архитектура региона

Не менее важным направлением взаимодействия Азербайджана с европейскими партнерами стала транспортная взаимосвязанность. Средний коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море и Южный Кавказ, приобретает дополнительное значение на фоне стремления европейских государств диверсифицировать торговые маршруты и повысить устойчивость цепочек поставок.

Важным результатом саммита стало укрепление этого направления в двусторонних отношениях Азербайджана и Великобритании. На полях форума Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

Документ предусматривает в том числе и активизацию сотрудничества по Среднему коридору, развитие транспортной, логистической и инфраструктурной составляющих, а также расширение взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, «зеленого» финансирования, низкоуглеродных технологий и инноваций. Отдельное внимание уделялось искусственному интеллекту и цифровому управлению.

В декларации также была подчеркнута важность Среднего коридора как инструмента развития трансграничной торговли и инвестиций. Стороны договорились использовать совместную межправительственную комиссию в качестве основного механизма продвижения инициатив в области инвестиций, экономической диверсификации, развития коридора и энергетического сотрудничества.

Значение транспортной взаимосвязанности подчеркивалось и в ходе других встреч Президента Азербайджана. В частности, на переговорах с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым обсуждались создание электроэнергетического коридора и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя значение Среднего коридора, отметил заинтересованность европейских стран в развитии надежных транспортных и энергетических связей с партнерами за пределами ЕС.

Таким образом, транспортная повестка Дублинского саммита охватывала сразу несколько взаимосвязанных направлений: развитие Среднего коридора, формирование новых региональных маршрутов, расширение пропускных возможностей существующей инфраструктуры и восстановление экономических связей на Южном Кавказе.

Для Азербайджана это означает возможность укрепления роли транзитного узла между Европой и Азией не только за счет географического положения, но и благодаря развитию инфраструктуры и расширению международного партнерства.

Европейские партнеры о роли Азербайджана

Значение Азербайджана для Европы получило отражение и в оценках других участников саммита.

Премьер-министр Словении Янез Янша подчеркнул важность Каспийского региона для энергетической безопасности Европы, отметив, что его ресурсы могут внести существенный вклад в развитие стратегической экономики континента.

Президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова назвала Азербайджан серьезным фактором стабильности и связала проведение в стране саммита EPC в 2028 году с доверием к Баку и признанием его роли в региональных и международных процессах.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, говоря о перспективах TRIPP, заявил, что любые инициативы, способствующие укреплению международного мира и безопасности, заслуживали поддержки. При этом он подчеркнул необходимость принятия таких инициатив населением непосредственно затронутых стран.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду на устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией, положительно оценив усилия сторон по продвижению нормализации отношений.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола, в свою очередь, подчеркнула, что диверсификация поставок энергоресурсов остается одним из приоритетов ЕС, в том числе с точки зрения снижения расходов европейских семей и предприятий.

Эти оценки показали, что Азербайджан присутствовал в европейской повестке сразу в нескольких качествах: как энергетический партнер, транзитная страна, участник регионального мирного процесса и площадка для развития межрегиональной взаимосвязанности.

Саммит EPC в Азербайджане в 2028 году: новый этап взаимодействия

Отдельное значение Дублинскому саммиту придал тот факт, что следующим важным этапом для Азербайджана станет проведение встречи Европейского политического сообщества в 2028 году.

В эксклюзивном интервью Trend накануне саммита министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что проведение форума в Азербайджане откроет возможности для активизации взаимодействия Европейского союза со всем Южным Кавказом.

По его словам, предстоящий саммит должен подтвердить роль EPC как площадки для открытого диалога и практического сотрудничества между европейскими государствами, позволяющей преодолевать разногласия, укреплять доверие и вырабатывать совместные ответы на геополитические, экономические вызовы и вызовы в сфере безопасности.

Бланар особо подчеркнул стратегическое значение Южного Кавказа как связующего звена между Европой и Центральной Азией, а также его возрастающую роль для энергетической безопасности европейского континента.

Он отметил, что Азербайджан являлся ключевым партнером в развитии транспортного, энергетического и цифрового взаимодействия, а проведение саммита в Баку станет сигналом в поддержку прочного мира и постконфликтной нормализации в регионе.

Таким образом, предстоящий форум в Азербайджане получил дополнительное политическое измерение. Он предоставит возможность европейским лидерам обсудить отношения с Южным Кавказом непосредственно в регионе, который играет все более заметную роль в торговых, энергетических и транспортных связях между Европой и Азией.

Итоги Дублинского саммита показали, что значение Азербайджана в отношениях с европейскими государствами формировалось на пересечении трех основных направлений: энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности и мирного процесса на Южном Кавказе.

При этом важным было то, что эти направления не существуют изолированно друг от друга. Продвижение мирной повестки между Баку и Ереваном создает дополнительные предпосылки для открытия региональных коммуникаций, развитие Среднего коридора расширяет возможности торговли между Европой и Азией, а энергетическое партнерство укрепляет связи Азербайджана с европейскими рынками.

Проведенные Президентом Ильхамом Алиевым встречи, достигнутые договоренности с Великобританией и обсуждение конкретных шагов по азербайджано-армянской нормализации придали участию Баку в саммите практическое содержание.

Впереди – проведение EPC в Азербайджане в 2028 году. Это открывает для страны возможность не только принять европейских лидеров, но и выступить площадкой для дальнейшего обсуждения будущего Южного Кавказа, его транспортного потенциала и места в системе европейско-азиатских экономических и энергетических связей.