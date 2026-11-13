США опровергли утверждения КСИР об уничтожении радара в Бахрейне

БАКУ/Trend/ - Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло утверждение Тегерана об уничтожении радара раннего предупреждения в Бахрейне.

Об этом пресс-служба CENTCOM сообщила на своей официальной странице в соцсети X.

В CENTCOM заявили, что два беспилотных летательных аппарата, запущенных Ираном в направлении Бахрейна, были нейтрализованы.

«Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил два ударных беспилотника в направлении Бахрейна. Оба дрона были сбиты силами США. В результате инцидента никто не пострадал, ущерба нет», — говорится в заявлении.

Отметим, что ранее КСИР заявил, что в ответ на атаку США на телекоммуникационный узел на иранском острове Сирик уничтожил радар раннего предупреждения американской армии в Бахрейне.

В КСИР подчеркнули, что это серьезное предупреждение для США с целью положить конец незаконной транспортировке нефти в Ормузском проливе.