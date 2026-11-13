БАКУ /Trend/ - Развитие Среднего коридора может повысить конкурентоспособность грузинского бизнеса.

Об этом говорится в исследовании, подготовленном грузинской исследовательской компанией ACT LLC при поддержке Европейского союза и Программы развития ООН (ПРООН).

Подчеркивается, что Грузия может расширить интермодальные перевозки по коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК) для повышения эффективности экспортной логистики и расширения доступа малых и средних предприятий (МСП) к европейским рынкам.

Развитие железнодорожно-портовых перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс входит в число среднесрочных рекомендаций по совершенствованию транспортной системы Грузии.

"В среднесрочной перспективе рекомендуется модернизировать парк грузовых автомобилей посредством программ лизинга и субсидирования, развивать интермодальные железнодорожно-портовые перевозки по коридору Баку-Тбилиси-Карс, а также создавать механизмы государственно-частного партнерства для инвестиций в региональные складские мощности и инфраструктуру холодильного хранения", - говорится в исследовании.

Отмечается, что исследование содержит комплексный анализ транспортной системы Грузии, обслуживающей экспортные перевозки, и определяет основные логистические проблемы, ограничивающие возможности малых и средних предприятий (МСП) по выходу на европейские рынки.

Согласно исследованию, одной из основных проблем являются непропорционально высокие транспортные расходы для МСП. В частности, стоимость перевозки одной тонны груза для небольших предприятий на 20-40 процентов выше, чем для крупных компаний, что обусловлено меньшими объемами отправок.

"К числу ключевых проблем относятся устаревший парк грузовых автомобилей, не соответствующий стандартам ЕС, непрямые и длительные сухопутные маршруты и паромные перевозки, ограниченный региональный доступ к услугам авиагрузоперевозок, а также загруженность пограничных пунктов и задержки при таможенном оформлении, особенно на границе с Турцией", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается нехватка инфраструктуры для поддержания температурного режима при хранении и перевозке грузов, раздробленность грузопотоков и недостаточные возможности для консолидации отправок, а также недостаток профессиональных знаний и навыков в сфере логистики.

"Перечисленные ограничения формируют неравные условия для участников экспортного рынка: крупные компании способны справляться с логистическими издержками благодаря масштабам деятельности и имеющимся ресурсам, тогда как малые и средние предприятия испытывают трудности с конкуренцией на рынках ЕС.

Экспортные проблемы Грузии все больше становятся проблемами транспортной связанности. Значительная часть расходов и задержек, с которыми сталкиваются экспортеры, обусловлена не расстоянием, а так называемой мягкой связанностью: таможенными и пограничными процедурами, документацией, цифровыми системами, нормативным регулированием и логистическими услугами", - отмечается в исследовании.

В краткосрочной перспективе (0-12 месяцев) авторы рекомендуют создать цифровую платформу для поиска грузов и перевозчиков, которая позволит объединять отправки МСП и снижать удельные транспортные расходы. Также предлагается создать региональные центры консолидации грузов для совместных автомобильных и контейнерных перевозок, организовать сезонные чартерные грузовые авиарейсы из региональных аэропортов и ускорить таможенное оформление отправок МСП посредством процедур "зеленого коридора".

Кроме того, предлагается использовать мобильные холодильные установки в основных производственных регионах, субсидировать доступ МСП к качественным складским помещениям и создать ассоциацию логистики малых и средних предприятий.

Отдельное внимание в исследовании уделяется экологической устойчивости транспортных перевозок. Отмечается, что в рамках Европейского зеленого курса европейские покупатели все чаще запрашивают информацию об углеродном следе цепочек поставок.

"Это превращает устаревший парк грузовых автомобилей, порожние обратные рейсы и недостаточное использование железнодорожного транспорта из исключительно экологической проблемы в фактор, влияющий на доступ к рынкам", - говорится в исследовании.

Также подчеркивается необходимость одновременного развития цифровых систем и профессиональных навыков участников рынка: "В частности, внедрение электронных транспортных накладных e-CMR будет эффективным только при наличии у экспедиторов и посредников необходимых компетенций для работы с такими инструментами".

Устранение перечисленных ограничений и использование растущих региональных транзитных потоков позволят Грузии постепенно трансформироваться из транзитной страны в региональный логистический и производственный центр, связывающий Азию и Европу.

"Средний коридор может развиваться как экономический коридор, который будет способствовать повышению конкурентоспособности грузинского бизнеса и углублению экономической интеграции с ЕС", - отмечается в исследовании.

Отметим, что проект Inclusive Access to Markets стоимостью 5,162 миллиона евро финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Эстонским центром международного развития (ESTDEV). Инициатива направлена на поддержку малых и средних предприятий Грузии, развитие производственно-сбытовых цепочек и расширение доступа компаний к рынкам ЕС и Европы.