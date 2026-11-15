Стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана выросла на 81%

БАКУ/ Trend/ - На прошедшей иранской неделе (7–13 ноября) стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана по сравнению с предыдущей неделей (31 октября — 6 ноября) увеличилась на 81 процент.

Согласно исследованию Trend, основанному на статистических данных Энергетической биржи Ирана, на минувшей неделе общая стоимость продаж на Энергобирже составила примерно 328 триллионов риалов (около 171 миллиона долларов).

На прошедшей неделе на Энергобирже было реализовано около 165 тысяч тонн углеводородной продукции на сумму примерно 242 триллиона риалов (около 126 миллионов долларов). Продажи углеводородов по сравнению с предыдущей неделей выросли в стоимостном выражении на 107 процентов, а в объемном — на 110 процентов.

На Энергетической бирже было продано преимущественно в международном секторе 76 тысяч тонн сжиженного газа (LPG), а на внутреннем рынке — 30 тысяч тонн керосина, 5,12 тысячи тонн метанола и 3 тысячи тонн газового конденсата.

На прошлой неделе на Энергобирже было реализовано 3,49 миллиона мегаватт-часов электроэнергии на сумму 43,3 триллиона риалов (около 22,6 миллиона долларов). Продажи электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей выросли в стоимостном выражении на 179 процентов, а в объемном — на 254 процента.

Стоимость прочих продаж на бирже за прошедшую неделю составила 42,7 триллиона риалов (около 22,3 миллиона долларов). Прочие продажи сократились по сравнению с предыдущей неделей на 13 процентов.

С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана составила 8,67 квадриллиона риалов (около 4,52 миллиарда долларов). На бирже было реализовано 5,14 миллиона тонн углеводородной продукции на 5,7 квадриллиона риалов (около 2,97 миллиарда долларов), 79,8 миллиона мегаватт-часов электроэнергии на 1,22 квадриллиона риалов (около 637 миллионов долларов), а стоимость прочих продаж составила 1,75 квадриллиона риалов (около 917 миллионов долларов).