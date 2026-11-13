bp ожидает роста добычи нефти на АЧГ по итогам 2026 года

БАКУ /Trend/ - По итогам 2026 года на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) ожидается увеличение объемов добычи нефти по сравнению с началом года, несмотря на естественное снижение добычи на зрелых месторождениях.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил вице-президент компании bp по геологии и разработке (Subsurface) в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Дэн Спаркс на информационной сессии на тему «Максимальное повышение нефтеотдачи на АЧГ: новые подходы и технологии», проходящей в рамках Энергетической диалоговой платформы SOCAR и bp.

По его словам, возможности дальнейшего увеличения инвестиций в бурение ограничены естественными производственными условиями. «Одновременное проведение работ на скважинах и бурение, а также задействование всех имеющихся буровых установок не позволяют быстро увеличить количество буровых установок и платформ», - сказал Спаркс.

Он отметил, что в связи с этим компании сосредоточились на повышении производительности.

«Работа ведется по двум направлениям: увеличение количества пробуренных скважин в год при имеющемся парке буровых установок и увеличение протяженности участков вскрытия продуктивного пласта каждой скважиной.

Для этого были разработаны новые конструкции скважин, позволяющие повысить эффективность бурения и увеличить доступ к продуктивным участкам пласта. В частности, применяются технологии, позволяющие направлять скважину вдоль пласта, следуя за его продуктивной частью и корректируя траекторию бурения в режиме реального времени», - сказал Спаркс.

Он отметил, что одним из примеров такого подхода стало бурение горизонтальных и многозабойных скважин. Сначала компания успешно опробовала технологию на участках протяженностью в несколько сотен метров, затем пробурила скважину с горизонтальным участком протяженностью 1 тысяча метров в пласте.

«В дальнейшем технология была применена на более сложном и ранее неосвоенном участке месторождения, где протяженность бурения в пласте достигла 2 тысяч метров. Эта скважина стала одной из наиболее продуктивных на АЧГ за последние более чем 10 лет», - добавил он.

Спаркс пояснил, что повышение производительности обеспечивается сочетанием новых технологий бурения, увеличения протяженности участков вскрытия пласта и результатов 4D-сейсмических исследований, позволяющих выявлять участки, в которых нефть осталась после предыдущих этапов разработки.

По его словам, в текущем году количество проходок в продуктивных пластах увеличилось примерно на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что при этом компании удалось одновременно увеличить количество таких проходок и протяженность участков вскрытия пласта.

Он также сообщил, что благодаря принимаемым мерам темпы естественного снижения добычи на АЧГ удалось сократить примерно с 12 до 3 процентов.

«После того как нам удалось снизить темпы падения добычи примерно с 12 до 3 процентов, в этом году, судя по всему, мы завершим год на АЧГ с более высокими показателями добычи, чем в его начале. Это невероятный результат для зрелого месторождения», - отметил Спаркс.