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Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на турнире в Китае (ФОТО)

Общество Новость 15 ноября 2026 10:00 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на турнире в Китае (ФОТО)
Фото: Федерация гимнастики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты продолжают успешно выступать на Всемирных соревнованиях по возрастным группам по прыжкам на батуте и тамблингу, проходящих в китайском городе Нанкин.

Об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Согласно информации, в синхронной программе по прыжкам на батуте среди спортсменов в возрасте 13–14 лет Мухаммед Гасанли и Омар Гасымлы завоевали бронзовые медали, набрав 46,160 балла в финальном этапе.

В этой же программе в возрастной категории 17–21 года Мехди Алиев и Ниджат Мирзаев, набрав 48,960 балла в квалификационном раунде, заняли четвертое место и вышли в финал.

В индивидуальной программе по тамблингу среди спортсменов в возрасте 11–13 лет представительница Азербайджана Аснад Нифтийева показала восьмой результат, набрав 42,700 балла, и также пробилась в финал.

Азербайджанские гимнасты продолжают борьбу на соревнованиях.

Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на турнире в Китае (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на турнире в Китае (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на турнире в Китае (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на турнире в Китае (ФОТО)

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