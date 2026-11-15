Азербайджанские гимнасты завоевали бронзовую медаль на турнире в Китае (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты продолжают успешно выступать на Всемирных соревнованиях по возрастным группам по прыжкам на батуте и тамблингу, проходящих в китайском городе Нанкин.

Об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Согласно информации, в синхронной программе по прыжкам на батуте среди спортсменов в возрасте 13–14 лет Мухаммед Гасанли и Омар Гасымлы завоевали бронзовые медали, набрав 46,160 балла в финальном этапе.

В этой же программе в возрастной категории 17–21 года Мехди Алиев и Ниджат Мирзаев, набрав 48,960 балла в квалификационном раунде, заняли четвертое место и вышли в финал.

В индивидуальной программе по тамблингу среди спортсменов в возрасте 11–13 лет представительница Азербайджана Аснад Нифтийева показала восьмой результат, набрав 42,700 балла, и также пробилась в финал.

Азербайджанские гимнасты продолжают борьбу на соревнованиях.