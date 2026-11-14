Минобороны Азербайджана ввело временные ограничения на посещение новобранцев в воинских частях

БАКУ/ Trend/ - В воинских частях Азербайджана временно ограничены встречи с новобранцами в целях защиты их здоровья и предотвращения распространения респираторных заболеваний.

Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что благодаря эффективным профилактическим мерам, принимаемым в воинских частях, удается предотвращать случаи заражения среди личного состава респираторными заболеваниями, в том числе гриппом.

Министерство вновь призвало родителей новобранцев, а также всех граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям и воздержаться от посещения воинских частей, где проходят службу молодые солдаты.

В ведомстве добавили, что дополнительная информация будет предоставлена общественности после отмены ограничений.