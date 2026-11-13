Выплачены пенсии за ноябрь в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана произвел выплату пенсий за ноябрь в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что пенсии за ноябрь в остальных регионах страны, а также лицам, имеющим право на получение пенсии на льготных условиях, будут выплачены в течение месяца в соответствии с графиком.

Отметим, что Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики также выплатил пенсии за ноябрь на территории автономной республики 6 ноября.