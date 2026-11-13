В Азербайджане по итогам финконтроля предотвращены расходы на 100,9 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Государственная служба финансового контроля Азербайджана по итогам контрольных мероприятий за январь-сентябрь 2026 года обеспечила восстановление 106,9 млн манатов, а также предотвратила расходы на сумму 100,9 млн манатов.

Как говорится в отчете министерства финансов Азербайджана, за указанный период контрольные мероприятия были завершены в отношении 84 организаций.

Из них 52 организации проверены на основании решений, поступивших от правоохранительных органов, еще 32 - в рамках плановых проверок.

Кроме того, в рамках реализации Плана мероприятий по повышению эффективности государственных инвестиционных проектов на освобожденных территориях проводится финансовая экспертиза проектов государственного инвестирования и инфраструктуры.

Экспертиза направлена на обеспечение высокой эффективности проектов и соблюдения исполнительской дисциплины, экономное использование государственных средств, оптимизацию объемов проектов и усиление превентивного контроля.

Всего к финансовой экспертизе привлечен 91 проект, из которых 59 завершены, а реализация 32 продолжается. Общая стоимость 59 проектов, по которым экспертиза завершена, составляет 1 млрд 38 млн манатов.

Финансовая экспертиза включает проверку цен на товары, материалы и оборудование, а также расходов на рабочую силу, машины и механизмы. В частности, выявляются расхождения между предусмотренными в сметах затратами и действующими нормативами и рыночными ценами.