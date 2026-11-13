МВФ отмечает устойчивый экономический рост на Кавказе и в ЦА на фоне инфляционного давления

БАКУ /Trend/ - Экономический рост во многих странах Кавказа и Центральной Азии в 2026 году остается высоким, хотя в Азербайджане и Казахстане темпы несколько ниже.

Об этом в пятницу заявил начальник отдела «Южная Америка II» в Департаменте Западного полушария МВФ и глава миссии в Аргентине Роберто Кардарелли на презентации регионального экономического обзора МВФ "Кавказ и Центральная Азия: преодолевая неопределенность".

По словам Кардарелли, особенно устойчивые темпы роста сохраняются в странах региона, импортирующих нефть.

Он выделил два основных фактора, поддерживающих экономическую активность: высокие объемы денежных переводов и устойчивый рост реального кредитования.

"Денежные переводы остаются очень высокими. Еще одним фактором является реальный рост кредитования. Речь идет не о номинальном, а о реальном росте, скорректированном с учетом инфляции, который остается достаточно устойчивым и очень высоким в нескольких экономиках региона", - отметил он.

Кардарелли также указал на приток финансового и человеческого капитала в регион после начала войны между Россией и Украиной, а также на увеличение денежных переводов.

По его словам, эти процессы оказали положительное влияние на экономику стран региона, причем в 2026 году данный эффект усилился.

В то же время инфляционная динамика в регионе различается. В Узбекистане и Казахстане инфляция снизилась, тогда как в ряде других стран рост энергетических затрат и шоки предложения привели к ее ускорению.

Как отметил Кардарелли, инфляция превышает целевые показатели почти в шести из восьми стран региона, что остается одной из основных проблем, рассматриваемых в докладе МВФ.

Он пояснил, что одним из факторов различий в инфляционной динамике является характер денежно-кредитной политики. Казахстан и Узбекистан, где инфляция снизилась, придерживаются относительно более жестких денежно-кредитных условий. В то же время в Кыргызстане, где инфляция ускорилась сильнее всего, денежно-кредитная политика носит стимулирующий характер.

На динамику цен также влияет обменный курс. Укрепление номинальных эффективных обменных курсов в ряде стран помогло смягчить влияние подорожания энергоносителей на внутренние цены. Особенно заметным этот эффект был в Казахстане, где укрепление курса оказалось наиболее значительным среди рассматриваемых стран.

Кардарелли добавил, что роль субсидий в передаче роста энергетических затрат на внутренние цены также рассматривается в докладе МВФ.