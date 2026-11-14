Объем поставок азербайджанского газа в Сирию за девять месяцев достиг 1,2 млрд м³

БАКУ/ Trend/ - В январе-сентябре 2026 года через территорию Турции в Сирию было экспортировано 1 миллиард 197,1 миллиона кубометров азербайджанского природного газа. Это составляет 66,93 процента от общего объема экспорта природного газа Турцией за указанный период.

Об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) о рынке природного газа за сентябрь 2026 года.

Согласно отчету, в сентябре из Турции в Сирию было поставлено 157 миллионов кубометров природного газа, что на 55,92 процента больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В сентябре 2025 года объем поставок составил 100,69 миллиона кубометров.

В январе-сентябре 2026 года общий объем экспорта природного газа Турцией достиг 1 миллиарда 788,51 миллиона кубометров. Крупнейшим направлением экспорта после Сирии стала Болгария, куда было поставлено 535,94 миллиона кубометров газа. Экспорт в Венгрию составил 54,73 миллиона кубометров, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Северную Македонию - 0,75 миллиона кубометров.

В сентябре объем экспорта газа в Болгарию составил 71,38 миллиона кубометров, а в Венгрию - 31,18 миллиона кубометров.

Поставки азербайджанского газа в Сирию начались в 2025 году

Транспортировка азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции стала одним из ключевых направлений энергетического сотрудничества между тремя странами.

12 июля 2025 года в рамках рабочего визита президента переходного периода Сирии Ахмеда Аль-Шараа в Азербайджан SOCAR и правительство Сирийской Арабской Республики подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа. Документ подписали председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мохаммад Аль-Башир.

После завершения технических работ по подготовке транспортировки газа 2 августа 2025 года начался его экспорт из Азербайджана в Сирию через Турцию.

На начальном этапе проекта планировалось поставлять в Сирию 1,2 миллиарда кубометров газа в год. Газ транспортируется через турецкий город Килис на электростанции в сирийских городах Алеппо и Хомс, где используется для производства электроэнергии. Проект предусматривает обеспечение генерирующих мощностей объемом 1 200-1 300 мегаватт.

Выступая на церемонии открытия турецко-сирийского газопровода, министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров назвал проект результатом политической воли четырех государств. По его словам, экспорт азербайджанского газа в Сирию через Турцию является конкретным примером совместной деятельности и сотрудничества.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что созданная инфраструктура на начальном этапе позволит поставлять в Сирию до 2 миллиардов кубометров природного газа в год. Он отметил, что транспортировка азербайджанского газа через турецкий Килис обеспечит работу электростанций мощностью около 1 200 мегаватт, что позволит удовлетворить потребности в электроэнергии 5 миллионов домов.

Министр энергетики Сирии Мохаммад Аль-Башир, в свою очередь, подчеркнул, что проект открывает новый этап сотрудничества с Азербайджаном.

"Это не последний проект. В дальнейшем у нас будут и более масштабные проекты совместно с Азербайджаном. Мы договорились о расширении технического сотрудничества с Азербайджаном и реализации новых инвестиционных проектов", - заявил министр.

Глава Катарского фонда развития Фахад Хамад Аль-Сулаити также высоко оценил роль Азербайджана в реализации проекта. В эксклюзивном интервью Trend он назвал начало поставок газа в Сирию результатом успешного сотрудничества Азербайджана, Турции и Катара.

"Мы высоко ценим роль Азербайджана в этом процессе и хотим, чтобы это партнерство в будущем расширялось еще больше", - заявил руководитель фонда.

Отметим, что расширение географии экспорта азербайджанского газа является одним из ключевых направлений энергетической политики страны. В настоящее время Азербайджан экспортирует газ в 16 государств. По количеству стран, в которые осуществляется трубопроводный экспорт газа, страна занимает первое место в мире.

Данные EPDK свидетельствуют о значительной роли Сирии в структуре газового экспорта Турции. Поставки азербайджанского газа через турецкую территорию остаются одним из ключевых направлений энергетического сотрудничества Азербайджана, Турции и Сирии.