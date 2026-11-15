В Иране в ДТП с автобусом погибли 11 человек

БАКУ/ Trend/ - В иранской провинции Илам на автодороге Мормури – Дешт-Аббас перевернулся пассажирский автобус.

Об этом сообщил в социальной сети X руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хоссейн Керманпур.

По предварительным данным, в результате аварии погибли 11 человек, еще 19 получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В распространенном в связи с происшествием заявлении подчеркивается, что предотвращение дорожно-транспортных происшествий является ответственностью каждого. Также отмечается, что уверенность водителей в том, что они всегда правильно управляют автомобилем, сама по себе представляет серьезную проблему с точки зрения безопасности дорожного движения.