Оборот розничной торговли в Азербайджане превысил 57 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В январе–октябре 2026 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 57 миллиардов 523,4 миллиона манатов.

Об этом сообщили в Государственном комитете статистики Азербайджана.

Отмечается, что из общего объема продаж 31 миллиард 58,6 миллиона манатов пришелся на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, а 26 миллиардов 464,8 миллиона манатов — на непродовольственные товары.

По сравнению с соответствующим периодом 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,8 процента. Продажи продовольственных товаров, напитков и табачных изделий выросли на 1,5 процента, непродовольственных товаров — на 6,6 процента.

За отчетный период населению было продано продовольственных товаров на сумму 28 миллиардов 677,3 миллиона манатов, напитков и табачных изделий — на 2 миллиарда 381,3 миллиона манатов. Продажи в этих товарных группах в реальном выражении увеличились соответственно на 1,5 и 1,4 процента.

Продажи текстильных изделий, одежды и обуви увеличились на 4,2 процента, достигнув 8 миллиардов 54 миллионов манатов, а продажи электротоваров и мебели выросли на 8,7 процента — до 2 миллиардов 871,2 миллиона манатов.

Наибольший рост зафиксирован в продажах компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции. Продажи этих товаров увеличились на 32,6 процента и составили 970,1 миллиона манатов. Продажи фармацевтической продукции и медицинских принадлежностей выросли на 21,2 процента, достигнув 1 миллиарда 560,4 миллиона манатов.

Продажи автомобильного топлива увеличились на 3,8 процента, составив 3 миллиарда 462,5 миллиона манатов, а продажи прочих непродовольственных товаров выросли на 5 процентов — до 9 миллиардов 546,6 миллиона манатов.