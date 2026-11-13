В кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоится гала-вечер азербайджанского фильма "Obitus"

БАКУ /Trend Life/ – Премьера азербайджанского фильма "Obitus" состоится 18 ноября 2026 года в кинотеатре Park Cinema Flame Towers. Картина привлечёт внимание зрителей атмосферой, напоминающей голливудские фильмы, визуальными эффектами и напряжённым сюжетом, говорится в сообщении пресс-службы Park Cinema.

В центре сюжета – неизвестная паразитарная инфекция, распространяющаяся в отдалённой деревне после разрушительного наводнения. Заражённые люди начинают меняться, и некогда тихое поселение превращается в зону смертельной опасности. Главные герои истории – Дэмиен и его дочь Луна, которым предстоит бороться за выживание.

В рамках премьерного вечера зрители смогут встретиться с создателями фильма и посмотреть картину на большом экране.

Билеты на мероприятие уже поступили в продажу. Количество мест ограничено.

Дата: 18 ноября 2026 года

Место: Park Cinema Flame Towers

Начало премьерного вечера: 18:00

Начало кинопоказа: 20:30

Билеты: https://new.parkcinema.az/az/movie/6aeb1e31beadce0d132470d1

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