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Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

Общество Новость 13 ноября 2026 11:16 (UTC +04:00)
Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру
Фото: Ministry of Defence of the Republic of Azerbaijan
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Корреспондент Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру в связи с крушением вертолета.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В послании с соболезнованиями говорится:

«Известие о том, что в результате крушения военного вертолета типа S-70 в провинции Малатья погибли четыре военнослужащих, глубоко опечалило меня.

Желаю погибшим военнослужащим милости Аллаха, разделяю горе их близких и выражаю глубокие соболезнования их семьям.

Да упокоит Аллах их души».

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