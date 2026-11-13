Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру в связи с крушением вертолета.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В послании с соболезнованиями говорится:

«Известие о том, что в результате крушения военного вертолета типа S-70 в провинции Малатья погибли четыре военнослужащих, глубоко опечалило меня.

Желаю погибшим военнослужащим милости Аллаха, разделяю горе их близких и выражаю глубокие соболезнования их семьям.

Да упокоит Аллах их души».