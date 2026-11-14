Иран заявил о подрыве нефтяного танкера на морской мине в Ормузском проливе

БАКУ/ Trend/ - Минувшей ночью нефтяной танкер, пытавшийся пройти через Ормузский пролив в обход установленного маршрута, наткнулся на морскую мину в восточной части пролива, после чего на судне начался пожар.

Об этом сообщил департамент по связям с общественностью Армии Ирана.

"Нефтяной танкер, проигнорировав предварительные предупреждения и предприняв попытку незаконно пройти через Ормузский пролив с отключенными системами GPS, попытался пересечь опасный участок пролива. Однако судно наткнулось на морскую мину, в результате чего начался пожар", - говорится в сообщении.

В Армии Ирана заявили, что любой нефтяной танкер, пытающийся пройти по запрещенному маршруту в восточной части Ормузского пролива, рискует подорваться на морской мине и загореться. Там также выразили сожаление в связи с тем, что владельцы танкеров, несмотря на участь других судов-нарушителей, продолжают направлять свои инвестиции "прямо на мины".

Напомним, что очередная эскалация американо-иранских отношений началась 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима перемирия с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.