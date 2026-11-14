Moody’s: Объединение Bank Respublika и AccessBank усилит позиции банка на рынке Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Объединение Bank Respublika и AccessBank позволит создать четвертый по величине активов банк в Азербайджане с долей около 7-8% банковской системы страны.

Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Moody’s.

"После завершения сделки оба банка первоначально продолжат работать отдельно друг от друга. Их последующая интеграция в единый банк будет осуществляться с учетом применимых регуляторных требований. Объединение позволит Bank Respublika увеличить масштабы деятельности, укрепить рыночные позиции и усилить переговорные возможности, прежде всего в сегментах микробизнеса и малого и среднего предпринимательства", - говорится в отчете.

При этом агентство ожидает определенного давления на качество активов Bank Respublika в 2026-2027 годах.

"Это будет связано с включением в его кредитный портфель активов AccessBank, доля проблемных кредитов которого на конец 2025 года составляла 7,4%, а также различиями в стандартах кредитования двух банков. Для сравнения, до объединения доля проблемных кредитов Bank Respublika составляла 1,4% по состоянию на середину 2026 года, а уровень их покрытия резервами достигал 109%", - отмечают аналитики рейтингового агентства.

Несмотря на краткосрочные риски, связанные с интеграцией, Moody’s видит потенциал для долгосрочного сокращения расходов и получения синергетического эффекта. По оценкам агентства, оба банка имеют схожие бизнес-модели и пересекающиеся клиентские базы, ориентированные преимущественно на микробизнес, МСП и физических лиц.

Агентство также прогнозирует, что после объединения банк будет в большей степени полагаться на депозиты клиентов в качестве источника фондирования.

"При этом в течение ближайших 12–18 месяцев ожидается сохранение достаточного уровня ликвидности, чему будет способствовать более медленный рост кредитования. Негативный прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам Bank Respublika показывает, что их повышение в ближайшие 12-18 месяцев маловероятно. Прогноз может быть изменен на стабильный при условии успешной интеграции AccessBank, реализации ожидаемой экономии расходов и повышения прибыльности при сохранении устойчивой достаточности капитала и качества активов", - говорится в отчете.

Отметим, что в начале ноября Bank Respublika и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки, в результате которой Bank Respublika приобрёл 100% акций AccessBank, а прежние акционеры AccessBank вошли в состав акционеров Банка Республика, получив вновь выпущенные Банком Республика привилегированные акции.