В Тегеране отключен газ в шести госучреждениях

БАКУ /Trend/ - В столице Ирана Тегеране прекращена подача газа в здания министерства образования и ещё пяти государственных учреждений.

Как сообщает министерство нефти Ирана, об этом сказал исполнительный директор Тегеранской газовой компании Алиреза Эвани.

«Подача газа прекращена в зданиях министерства образования Ирана, профильного ведомства министерства образования, Статистического центра Ирана, первого департамента Организации социального обеспечения, банка “Tosee Taavon”, а также в здании Центра культурных исследований при министерстве культуры Ирана. В зданиях указанных государственных учреждений в нерабочий день не были отключены системы отопления, а отопительные приборы не были отрегулированы в соответствии с установленной температурой», — сказал он.

По словам Эвани, согласно соответствующему решению Кабинета министров Ирана, температура воздуха в государственных учреждениях должна поддерживаться на уровне 18 градусов, а в нерабочие дни отопительные приборы должны быть отключены.

12 ноября в нерабочее время была проведена проверка зданий государственных учреждений. Несмотря на предупреждения, в некоторых из них системы отопления продолжали работать и не были отрегулированы на соответствующую температуру.

Эвани также добавил, что потребление газа в провинции Тегеран растёт. Так, 11 ноября потребление газа в Тегеране превысило 98 миллионов кубометров.