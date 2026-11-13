Годовая инфляция в иранской провинции Хузестан достигла 100,3%

БАКУ /Trend/ - В седьмом месяце текущего иранского года (23 сентября – 22 октября 2026 года) инфляция в годовом выражении (point-to-point) в провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, выросла на 100,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября – 22 октября 2025 года).

Согласно расчетам Trend на основе данных Статистического центра Ирана, в седьмом месяце индекс потребительских цен в провинции Хузестан составил 807,5 пункта.

В отчетном месяце инфляция в годовом выражении в провинции Хузестан в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 116,2%, а в сфере непродовольственных товаров и услуг – 86,8%.

В указанном месяце месячная инфляция в провинции Хузестан по сравнению с шестым месяцем (23 августа – 22 сентября 2026 года) составила 4,7%.

В седьмом месяце месячная инфляция в Хузестане в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 2,4%, а в сфере непродовольственных товаров и услуг – 7,1%.

По итогам седьмого месяца годовая инфляция (за период с 23 октября 2025 года по 22 октября 2026 года) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (22 октября 2024 года – 22 октября 2025 года) составила 85,5%.

По итогам седьмого месяца годовая инфляция в Хузестане в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составила 109,7%, а в сфере непродовольственных товаров и услуг – 66%.

Отметим, что в Иране статистику об уровне инфляции публикуют как Центральный банк, так и Статистический центр страны. При этом показатели инфляции в их отчетах могут различаться.

Добавим, что в седьмом месяце инфляция в годовом выражении (point-to-point) в Иране выросла на 88,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.