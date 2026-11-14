Объем кредитования в энергосекторе Азербайджана превысил 264 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Объем кредитных вложений в сектор снабжения электроэнергией, газом, паром и водой в Азербайджане на конец сентября 2026 года составил 264,4 миллиона манатов.

Согласно расчетам Trend, которые были проведены на основе данных статистического бюллетеня Центрального банка Азербайджана, на конец сентября текущего года кредитные вложения в указанный сектор сократились по сравнению с концом августа на 8,5 миллиона манатов, или на 3,1 процента. Так, на конец августа этот показатель составлял 272,9 миллиона манатов.

Рассматривая распределение кредитов по формам собственности, можно отметить, что на конец сентября объем кредитов, выданных государственным предприятиям, составил 222,5 миллиона манатов. Это означает снижение на 9,7 миллиона манатов, или на 4,2 процента по сравнению с 232,2 миллиона манатов на конец августа.

Объем кредитов, выданных частным предприятиям, вырос с 40,8 миллиона манатов на конец августа до 41,9 миллиона манатов на конец сентября. В результате кредитные вложения по частным предприятиям увеличились на 1,1 миллиона манатов, или на 2,7 процента.

Краткосрочные кредиты составили 27,1 миллиона манатов

Объем краткосрочных кредитов снизился с 28,6 миллиона манатов на конец августа 2026 года до 27,1 миллиона манатов на конец сентября. Таким образом, за месяц зафиксировано снижение на 1,5 миллиона манатов, или на 5,2 процента.

На конец сентября 11,7 миллиона манатов краткосрочных кредитов пришлось на долю государственных предприятий, а 15,4 миллиона манатов — частных предприятий.

По сравнению с августом краткосрочные кредиты государственных предприятий снизились с 14,4 миллиона манатов до 11,7 миллиона манатов. Это означает сокращение на 2,7 миллиона манатов, или на 18,8 процента. Краткосрочные кредиты, выданные частным предприятиям, выросли с 14,2 миллиона манатов до 15,4 миллиона манатов, увеличившись на 1,2 миллиона манатов, или на 8,5 процента.

На конец сентября 22,7 миллиона манатов краткосрочных кредитов было выдано в манатах, а 4,4 миллиона манатов — в иностранной валюте.

Объем краткосрочных кредитов в манатах по сравнению с 23,9 миллиона манатов на конец августа сократился на 1,2 миллиона манатов, или на 5 процентов. Кредиты в иностранной валюте снизились с 4,7 миллиона манатов до 4,4 миллиона манатов. Это означает снижение на 300 тысяч манатов, или на 6,4 процента.

Долгосрочные кредиты составили 237,3 миллиона манатов

Объем долгосрочных кредитов на конец сентября 2026 года составил 237,3 миллиона манатов. На конец августа этот показатель составлял 244,4 миллиона манатов. Таким образом, долгосрочные кредиты за месяц сократились на 7,1 миллиона манатов, или на 2,9 процента.

Из долгосрочных кредитов 210,9 миллиона манатов пришлось на долю государственных предприятий, а 26,5 миллиона манатов — частных предприятий.

По сравнению с августом долгосрочные кредиты государственных предприятий снизились с 217,8 миллиона манатов до 210,9 миллиона манатов. Объем долгосрочных кредитов, выданных частным предприятиям, остался на уровне 26,5 миллиона манатов.

Согласно распределению по валютам, на конец сентября 22,3 миллиона манатов долгосрочных кредитов было выдано в манатах, а 215 миллионов манатов — в иностранной валюте.

Из долгосрочных кредитов в манатах 22,2 миллиона манатов пришлось на долю частных предприятий, а 0,1 миллиона манатов — государственных предприятий. Из долгосрочных кредитов в иностранной валюте 210,8 миллиона манатов было выдано государственным, а 4,3 миллиона манатов — частным предприятиям.

Объем долгосрочных кредитов в манатах по сравнению с 22,4 миллиона манатов на конец августа снизился до 22,3 миллиона манатов, а долгосрочные кредиты в иностранной валюте — с 221,9 миллиона манатов до 215 миллионов манатов.

Таким образом, в сентябре 2026 года общее сокращение кредитных вложений в сектор снабжения электроэнергией, газом, паром и водой сопровождалось уменьшением объема как краткосрочных, так и долгосрочных кредитов. В то же время привлекает внимание снижение объемов кредитов, выданных государственным предприятиям, при росте кредитования частных предприятий.