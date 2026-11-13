Снижение цен на нефть может способствовать замедлению инфляции в Узбекистане - МВФ

БАКУ /Trend/ - Снижение мировых цен на нефть может способствовать замедлению инфляции в Узбекистане, в том числе за счет сокращения импортных издержек.

Об этом в пятницу заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Узбекистане Коба Гвенетадзе на презентации регионального экономического обзора "Кавказ и Центральная Азия: преодолевая неопределенность".

По его словам, влияние изменения цен на нефть на экономику зависит от степени либерализации внутренних цен и их ориентации на рыночные механизмы.

Гвенетадзе отметил, что снижение стоимости нефти может отразиться не только на ценах на бензин и другие нефтепродукты, но и на производственных затратах, создавая предпосылки для замедления инфляции.

"Если цены на нефть будут снижаться, как мы наблюдаем сейчас, это, вероятнее всего, окажет влияние и создаст понижательное давление на инфляцию. Это также отразится на импортных ценах", - сказал он.

Вместе с тем представитель МВФ подчеркнул, что динамика цен на нефть и другие сырьевые товары - лишь один из факторов, влияющих на инфляцию. Значение также имеют возможные перебои с поставками других товаров и изменения внутреннего спроса.

Говоря о денежно-кредитной политике, Гвенетадзе отметил важность сохранения бдительности со стороны Центрального банка Узбекистана. По его словам, в условиях режима инфляционного таргетирования одним из основных инструментов остается жесткая денежно-кредитная политика, которой придерживается регулятор.

Касаясь вопроса субсидий, он отметил, что страны могут использовать этот инструмент для поддержки экономики, однако такая помощь должна быть адресной.