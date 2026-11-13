Объем услуг в сфере ИКТ в Азербайджане вырос почти на 10% за десять месяцев

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2026 года предприятиями информационной и коммуникационной сферы было оказано услуг на сумму 3 миллиарда 639,6 миллиона манатов, что в реальном выражении на 9,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Государственном комитете статистики Азербайджана.

Согласно информации, 1 миллиард 104,7 миллиона манатов (30,4 процента) от общего объема оказанных услуг пришлось на мобильную телефонную связь, 589,1 миллиона манатов (16,2 процента) — на интернет-услуги, 641,5 миллиона манатов (17,6 процента) — на разработку программного обеспечения и предоставление консультаций в этой сфере, 427,7 миллиона манатов (11,7 процента) — на информационные услуги, а 876,6 миллиона манатов (24,1 процента) — на прочие информационные и коммуникационные услуги.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость услуг по разработке программного обеспечения и предоставлению консультаций в этой сфере в реальном выражении увеличилась на 29,0 процента, интернет-услуг — на 21,6 процента, информационных услуг — на 6,4 процента, услуг мобильной телефонной связи — на 2,7 процента, а прочих информационных и коммуникационных услуг — на 2,3 процента.