Объем услуг в сфере транспорта и складского хозяйства Азербайджана вырос на 10,2%

БАКУ/ Trend/ - В январе-октябре 2026 года объем услуг в сфере транспорта и складского хозяйства в Азербайджане составил 14 миллиардов 288,8 миллиона манатов, что в реальном выражении на 10,2 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, 8 миллиардов 546,7 миллиона манатов, или 59,8 процента общего объема услуг, пришлось на грузовые перевозки, 3 миллиарда 860 миллионов манатов (27 процентов) - на пассажирские перевозки, а 1 миллиард 882,1 миллиона манатов (13,2 процента) - на складское хозяйство и почтовые услуги.

За отчетный период в транспортном секторе было перевезено 205,1 миллиона тонн грузов, что на 3,4 процента больше, чем за январь-октябрь прошлого года. Из общего объема грузоперевозок 63,5 процента пришлось на автомобильный транспорт, 25 процентов - на трубопроводный, 7,6 процента - на железнодорожный, 3,7 процента - на морской и 0,2 процента - на воздушный транспорт.

За тот же период было перевезено 1 миллиард 861,9 миллиона пассажиров - на 9,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля автомобильного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок составила 90 процентов, метрополитена - 9,3 процента. Остальная часть пассажиров воспользовалась другими видами транспорта.