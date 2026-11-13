Женщинам-предпринимателям в Азербайджане выделено более ₼22 млн льготных кредитов

БАКУ /Trend/ – Фонд развития бизнеса Азербайджана за январь-октябрь 2026 года выделил почти 500 женщинам-предпринимателям льготные кредиты на общую сумму более 22 миллионов манатов для финансирования инвестиционных проектов.

Об этом в пятницу заявил заместитель министра экономики Азер Байрамов в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" на сегодняшнем совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса.

Он отметил, что средства были направлены на реализацию проектов в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, промышленного производства, аквакультуры, туризма и услуг.

"В настоящее время число женщин, зарегистрированных в Азербайджане в качестве индивидуальных предпринимателей, превышает 363 тысячи. Число коммерческих юридических лиц, учредителями которых являются женщины, составляет более 34 тысяч, а количество компаний, которыми руководят женщины, превышает 30 тысяч.

Кроме того, Министерство экономики выделяет женщинам-предпринимателям гранты и выдает стартап-сертификаты, освобождающие доходы от инновационной деятельности от налога на прибыль и подоходного налога", - сказал он.

По его словам, более тысячи женщин-предпринимателей получили поддержку для участия в местных и международных выставках и ярмарках, а также для выхода в торговые сети.