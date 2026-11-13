МВФ назвал инфляцию главным вызовом для экономик Кавказа и ЦА

БАКУ /Trend/ - Инфляция остается главным вызовом для макроэкономической стабильности стран Кавказа и Центральной Азии. Ее дальнейшее снижение требует последовательных мер экономической политики, прежде всего в денежно-кредитной сфере.

Об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Роберто Кардарелли в ходе круглого стола, посвященного региональному экономическому обзору МВФ по Кавказу и Центральной Азии за ноябрь 2026 года.

"Для нас нет сомнений в том, что главная проблема макроэкономической стабильности региона - это инфляция", - отметил он.

По словам Кардарелли, инфляционное давление обусловлено как внутренними, так и внешними факторами. В частности, высокие темпы роста внутреннего спроса, превышающие устойчивый уровень, создают дополнительное давление на цены. В то же время на инфляцию влияют внешние шоки.

Он подчеркнул важность денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевым показателям. По его словам, первоначальное снижение инфляции с высоких двузначных уровней может происходить сравнительно легко, однако дальнейшее ее сокращение становится более сложной задачей.

"Снизить инфляцию с высокого двузначного уровня до показателей ниже 10 процентов относительно легко. Но дальнейшее снижение дается сложнее. Это похоже на похудение: первые килограммы сбросить легко, а следующие - гораздо труднее. Но другого пути нет", - сказал Кардарелли.

Говоря о методологии подготовки регионального экономического обзора, представитель МВФ пояснил, что его основная часть посвящена анализу последних экономических тенденций и прогнозам на ближайшие пять лет. В частности, в октябрьском выпуске рассматриваются изменения, произошедшие после публикации предыдущего обзора в апреле.

При этом данные за более продолжительный период используются преимущественно в аналитических разделах, посвященных структурным изменениям в регионе. Такой подход позволяет оценивать, в частности, изменение влияния энергетических шоков на инфляцию и прогресс стран в диверсификации торговли.

Кардарелли также отметил, что задача регионального обзора заключается не в подробном анализе каждой отдельной страны, а в выявлении общих тенденций и факторов, влияющих на экономики региона.

"Мы стараемся объединить страны и сравнить их, чтобы выявить общие тенденции и факторы. Я считаю, что есть чему поучиться, рассматривая вместе даже очень разные страны", - пояснил он.

Среди таких общих факторов он выделил развитие транспортной связанности, Средний коридор и изменение глобальных торговых потоков.