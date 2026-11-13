В Баку продемонстрированы богатые традиции эпох барокко и классицизма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся под управлением дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, говорится в сообщении пресс-службы филармонии.

В концерте приняли участие солисты - народная артистка Ульвия Гаджибекова, заслуженная артистка Саида Тагизаде, а также Ирина Мехтиева, Айтадж Рзаалиева и Алим Садыхов (гобой).

В программе вечера прозвучали Концерт ре минор для фортепиано с оркестром и Концерт до минор для двух фортепиано с оркестром Иоганна Себастьяна Баха, Концерт до минор для гобоя с оркестром Доменико Чимарозы, а также Концерт ми-бемоль мажор для двух фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта.

Концерт стал ярким музыкальным вечером, продемонстрировавшим богатые традиции эпох барокко и классицизма, индивидуальные особенности композиторских стилей и широкие художественные возможности камерного оркестра.

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