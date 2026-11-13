49,9% расходов покупателей в розничной торговой сети Азербайджана пришлось на продукты питания

БАКУ /Trend/ - В январе–октябре 2026 года объем среднемесячных расходов на покупку товаров в розничной торговой сети Азербайджана в расчете на душу населения составил 559,9 маната.

Об этом сообщили в Государственном комитете статистики Азербайджана.

Отмечается, что из этой суммы 302,3 маната приходились на продукты питания, напитки и табачные изделия, а 257,6 маната — на непродовольственные товары.

За отчетный период 49,9 процента расходов покупателей в розничной торговой сети пришлось на приобретение продуктов питания, 4,1 процента — напитков и табачных изделий, 14 процентов — текстильных изделий, одежды и обуви.

На автомобильное топливо пришлось 6 процентов расходов, на электротовары и мебель — 5 процентов, на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности — 2,7 процента, на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию — 1,7 процента. Еще 16,6 процента расходов пришлось на прочие непродовольственные товары.