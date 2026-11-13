Минобразования Азербайджана сообщило о сокращении числа аварийных школ более чем в 2 раза

БАКУ /Trend/ - Число школ в Азербайджане с непригодной инфраструктурой или находящихся в аварийном состоянии сократилось с 900 в 2022 году до примерно 400 в настоящее время.

Об этом в пятницу заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Кенан Керимзаде на совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса, посвященном обсуждению законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", сообщает корреспондент Trend.

По его словам, масштабные реформы, реализуемые в последние годы в рамках соответствующей стратегии, уже дают результаты.

Керимзаде отметил, что в проекте государственного бюджета на 2027 год доля расходов на образование прогнозируется на уровне 12 процентов от общих расходов госбюджета. При этом их доля в валовом внутреннем продукте ожидается на уровне 3,6 процента.

Замминистра также сообщил, что доля детей в возрасте от 1 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием в Азербайджане, выросла с 16 процентов в 2013 году до 42 процентов в настоящее время.

"На сегодняшний день сертификацию прошли более 104 тысяч учителей, более 91 тысячи учителей получают надбавки к заработной плате. Кроме того, более 300 тысяч учащихся охвачены системным обучением.

Также увеличилось число поступающих в учреждения профессионального образования. Если в 2020 году на профессиональное образование были приняты 14,8 тысячи человек, то в этом году этот показатель достиг 28 тысяч. Таким образом, число поступивших увеличилось почти вдвое", - подчеркнул он.