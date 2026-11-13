Совет по медиа и вещанию Азербайджана выявил манипулятивную подачу новостей о трансграничных реках

БАКУ /Trend/ - Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики расценил использование фотографий, не соответствующих содержанию публикаций о создании рабочих групп по управлению трансграничными реками между Азербайджаном и Арменией, как манипулятивную визуальную подачу информации.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Советом.

Отмечается, что публикация указанной информации в ряде медиаресурсов с использованием фотографий, не соответствующих сути события, может сформировать у аудитории неверное представление о содержании новости, географическом месте проведения события и характере сотрудничества между сторонами.

Подчеркивается, что повторное распространение одних и тех же изображений другими медиаресурсами и на платформах социальных сетей способствует более широкому распространению ошибочных представлений и возникновению необоснованных дискуссий вокруг этой темы.

Совет по медиа и вещанию призвал субъекты медиа проверять источники материалов и места съемки фотографий и видеозаписей, используемых при оформлении новостей, обеспечивать соответствие визуальных материалов содержанию публикаций, а также воздерживаться от подачи информации, которая может ввести аудиторию в заблуждение.