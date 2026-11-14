Портфель проектов ЕБРР в Азербайджане составил €879 млн

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил данные по портфелю проектов в Азербайджане на конец октября 2026 года.
Согласно обновленным данным, портфель проектов ЕБРР в Азербайджане составил 879 миллионов евро и охватывает 35 проектов.
Как говорится в отчете ЕБРР, доля участия банка в этих проектах составляет 1%, а объем операционных активов оценивается в 716 миллионов евро.
С момента начала своей деятельности в Азербайджане ЕБРР вложил в экономику страны в общей сложности 3,831 миллиардов евро. Общий объем выделенных средств составляет 3,621 миллиардов евро.
До настоящего времени ЕБРР оказал поддержку в реализации 202 проектов в Азербайджане.
Структура портфеля: корпоративный сектор — 3%, финансовые институты — 7%, устойчивая инфраструктура — 89%. В общей стоимости портфеля доля частного сектора составляет 41%.
Согласно расчетам Trend, в 2020-2025 годах ЕБРР инвестировал в Азербайджан в общей сложности 573 млн евро.
Объем годовых инвестиций менялся следующим образом:
|Год
|Инвестиции
|Изменение за год
|2020
|17 млн евро
|—
|2021
|34 млн евро
|+100,0%
|2022
|86 млн евро
|+152,9%
|2023
|156 млн евро
|+81,4%
|2024
|199 млн евро
|+27,6%
|2025
|81 млн евро
|−59,3%
Максимальный объем годовых инвестиций был зафиксирован в 2024 году — 199 миллионов евро. В 2025 году показатель снизился до 81 миллион евро, что на 59,3% меньше, чем годом ранее.
При этом объем инвестиций в 2025 году был примерно в 4,8 раза выше показателя 2020 года.