Иран намерен ускорить разведку нефтегазовых месторождений на Каспии

БАКУ/ Trend/ - Иран разработал интенсивную рабочую программу по развитию геологоразведки и добычи нефти и газа на Каспийском море.

По данным Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), об этом заявил заместитель министра нефти Ирана, глава NIOC Фаррох Алихани на заседании, состоявшемся в пятницу в Каспийской нефтяной компании на севере страны.

"В центре внимания находится разработка оперативной дорожной карты, направленной на ускорение геологоразведочных работ и развития добычи нефти и газа на Каспийском море", - отметил он.

По словам Алихани, в дорожной карте будут определены необходимые объемы финансирования, оборудования и технического оснащения. Он добавил, что окончательные результаты ее разработки уже получены и работа в этом направлении будет продолжена.

Алихани также сообщил, что в последние дни на заседании с участием представителей Национальной иранской нефтяной компании и Каспийской нефтяной компании, посвященном контролю за добычей нефти и газа и реализации различных программ, была сформирована интенсивная рабочая программа по проведению геологоразведочных работ и развитию добычи на Каспийском море.

Отметим, что ранее исполнительный директор иранской Каспийской нефтяной компании Мохаммад Хоссейн Данешфар сообщал о завершении сейсмических исследований после определения нескольких разведочных структур на 13-м блоке Каспийского моря и на западе провинции Голестан.

В план компании на следующий иранский год (21 марта 2027 года - 19 марта 2028 года) включено бурение одной разведочной скважины в этом районе.