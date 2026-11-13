На юге Ирана сбит американский беспилотник

БАКУ /Trend/ - В провинции Хормозган на юге Ирана сбит беспилотный летательный аппарат MQ-1, принадлежащий США.

Об этом говорится в информации, распространенной департаментом по связям с общественностью армии Ирана.

«Несколько часов назад новой системой ПВО ВМС армии Ирана был сбит беспилотный летательный аппарат MQ-1, принадлежащий США», — отмечается в сообщении.

В армии Ирана заявили, что предпримут все необходимые шаги для защиты территориальной целостности, морских границ и интересов страны.

Напомним, что очередной виток напряженности в американо-иранских отношениях начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морское судоходство в Ормузском проливе оказалось парализовано.