Чистые финансовые активы Азербайджана приблизились к ₼110 млрд

БАКУ/ Trend/ - На 1 октября 2026 года чистые финансовые активы Азербайджана составили 109 миллиардов 880,7 миллиона манатов, увеличившись на 13,4 процента, или на 12 миллиардов 952,4 миллиона манатов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Согласно документу, рост чистых финансовых активов был обусловлен как увеличением финансовых активов, так и сокращением финансовых обязательств.

Так, на 1 октября 2026 года финансовые активы выросли на 9,3 процента, или на 11 миллиардов 431,5 миллиона манатов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 133 миллиардов 777 миллионов манатов. Финансовые обязательства, в свою очередь, сократились на 6 процентов, или на 1 миллиард 520,9 миллиона манатов, и составили 23 миллиарда 896,3 миллиона манатов.

Основной вклад в увеличение финансовых активов внес рост средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ).

В отчетный период остаток средств SOFAZ увеличился на 10,2 процента, или на 11 миллиардов 620,7 миллиона манатов. Счетная палата связала эту динамику главным образом с подорожанием золота в последнем квартале 2025 года, существенным ростом цен на сырую нефть с марта 2026 года, высокой доходностью основного фондового индекса, отслеживаемого фондом, а также сокращением трансферта в государственный бюджет.

При этом в заключении отмечается, что в отдельных случаях расчет остатка средств SOFAZ не основывается на кассовом методе.

Другим компонентом чистых финансовых активов является остаток Единого казначейского счета. В отчетный период этот показатель сократился на 189,4 миллиона манатов.

Вместе с тем Счетная палата выявила ряд несоответствий при его расчете. Анализ операций с остатком Единого казначейского счета, кассового исполнения государственного бюджета и внутреннего государственного долга показал необходимость уточнения соответствующего показателя и приведения его в соответствие с требованиями закона "О бюджетной системе".

В заключении сообщается, что на 1 октября 2026 года из средств Единого казначейского счета на погашение внутреннего государственного долга было направлено 1 миллиард 246,6 миллиона манатов. Однако в справке по расчету чистых финансовых активов остаток Единого казначейского счета был завышен на эту сумму.

Кроме того, в указанной справке остаток Единого казначейского счета был отражен в размере 7 миллиардов 670,4 миллиона манатов, а средства, переданные в управление, - 224 миллиона манатов. Между тем, согласно приложению № 22 об исполнении государственного бюджета, общий показатель с учетом переданных в управление 224 миллионов манатов составил 8 миллиардов 433,7 миллиона манатов.

Счетная палата также отметила, что в "Бюджетном пакете" предусмотрено внесение изменений в закон "О бюджетной системе" с исключением формулировки "средства Единого казначейского счета, переданные в управление" из состава компонентов чистых финансовых активов.

В предыдущих заключениях Палата уже обращала внимание на факторы, создающие риск двойного учета при расчете чистых финансовых активов. В частности, отмечалось, что одновременное включение в расчет остатка Единого казначейского счета и средств этого счета, переданных в управление, может привести к двойному учету.

В заключении также рассмотрен другой компонент чистых финансовых активов - сумма, приходящаяся на текущий год по обслуживанию обязательств государственных предприятий перед государственным бюджетом. Речь идет о средствах, выплачиваемых вместо основного заемщика и подлежащих последующему возврату.

В предыдущих заключениях Счетной палаты, а также при подготовке "Бюджетного пакета" на 2027 год указывалось на наличие двойного учета и по этому компоненту. По информации Палаты, при формировании бюджетного пакета данное несоответствие было устранено.

Таким образом, основным фактором роста чистых финансовых активов Азербайджана в отчетный период стало увеличение средств Государственного нефтяного фонда, а также сокращение финансовых обязательств государства. Вместе с тем Счетная палата указала на необходимость уточнения отдельных показателей и устранения рисков двойного учета при расчете чистых финансовых активов.