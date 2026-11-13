Укрепление позиций Азербайджана в архитектуре безопасности и энергетики Европы - итоги визита Президента Ильхама Алиева в Дублин

БАКУ/ Trend/ - Встречи в Дублине еще раз продемонстрировали, что значение Азербайджана для Европы не ограничивается поставками энергоресурсов: наша страна занимает важное место в архитектуре безопасности, транспортных и экономических связей континента. Участие Президента Ильхама Алиева в 9-м Саммите Европейского политического сообщества в Ирландии, его встречи с рядом глав государств и правительств, а также обмен Совместной декларацией о стратегическом партнерстве с Великобританией свидетельствуют о международном авторитете и политическом весе Азербайджана.

Дипломатическое значение этого визита заключается в том, что на площадке, где обсуждается будущее Европы, Азербайджан предстал не только как экспортер энергоресурсов, но и как значимый партнер в вопросах безопасности, конкурентоспособности европейской экономики и связей Европы с Азией. Тема саммита "Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная", а также обсуждения, посвященные созданию конкурентоспособной Европы, инновациям, транспортной взаимосвязанности и доступной энергии, показали, что интересы и возможности Азербайджана находились в центре повестки дня.

Внимание привлекает и география встреч, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым в рамках визита в Дублин. Глава государства провел контакты с лидерами Украины, Молдовы, Болгарии, Армении, Греции, Чехии, Румынии и Литвы, Президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой и Премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Эти встречи показали, что отношения Азербайджана со странами Восточной Европы, Балканского региона и европейскими институтами охватывают широкую политическую повестку. Приглашение Антониу Кошты Президенту Ильхаму Алиеву посетить Брюссель также свидетельствует о взаимной заинтересованности в продолжении диалога между Баку и Брюсселем.

Документ с Великобританией: стратегическое партнерство с европейской державой, не входящей в ЕС

Одним из важнейших политических итогов визита в Дублин стал обмен Совместной декларацией о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией. Документ был передан в ходе встречи Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом.

Этот шаг имеет особое значение: Великобритания не входит в Европейский союз, однако остается одной из ведущих держав Европы в политической, экономической сферах и сфере безопасности. Закрепление отношений с такой страной на уровне стратегического партнерства демонстрирует, что сеть европейских партнерств Азербайджана выходит за рамки институтов ЕС.

Совместная декларация предусматривает углубление сотрудничества в сферах обороны и безопасности, торговли и инвестиций, энергетики, транспортных связей, возобновляемой энергетики, высоких технологий и других областях. В документе отражены такие направления взаимодействия, как развитие Среднего коридора, реализация инфраструктурных и логистических проектов, переход к чистой энергии, а также сотрудничество в оборонной и правоохранительной сферах. Это свидетельствует о том, что двусторонние отношения опираются не только на политические заявления, но и на конкретную экономическую повестку и задачи в области безопасности.

На встрече Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что Великобритания является крупнейшим европейским инвестором в Азербайджане. Переход энергетического сотрудничества, продолжающегося более тридцати лет, на новый этап, а также обсуждение возможностей взаимодействия в сферах возобновляемой энергетики, высоких технологий и искусственного интеллекта придают документу дополнительное экономическое значение. Таким образом, встреча в Дублине продемонстрировала стремление сторон вывести традиционное энергетическое партнерство на новый уровень и расширить его на другие перспективные направления.

Растущий вес Азербайджана в энергетической безопасности Европы

Выступление Президента Ильхама Алиева за круглым столом в Дублине на тему "Создание конкурентоспособной Европы – инновации, связанность и доступная энергия" четко обозначило экономическую составляющую визита.

Напомнив о подписанном в 2022 году Меморандуме о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским союзом, глава государства сообщил, что с тех пор наша страна увеличила поставки газа в государства ЕС с 8 миллиардов до 13 миллиардов кубометров. По словам Президента, этот объем составляет почти половину общего экспорта азербайджанского газа.

Эта цифра наглядно показывает масштаб позиций, занимаемых Азербайджаном в энергетической безопасности Европы. В настоящее время наша страна экспортирует газ в 10 государств-членов Европейского союза. Более того, Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что планируется увеличение поставок газа, и в этом направлении открыты новые месторождения. Следовательно, роль Азербайджана в энергоснабжении Европы уже не ограничивается существующими объемами, а опирается на реальную ресурсную базу для будущего роста.

Одним из моментов, привлекших особое внимание в выступлении главы государства, стала работа на полную мощность газопровода, протянувшегося от Баку до Италии и проходящего по территории семи стран. Президент Ильхам Алиев сообщил, что посредством интерконнекторов в Болгарии эта система обеспечивает газом 10 стран Европейского союза. В то же время пропускная способность трубопровода, идущего в Грецию и Италию, доведена с 10 миллиардов кубометров до 11,2 миллиарда кубометров. Эти факты подтверждают, что Южный газовый коридор уже является действующей и стратегически значимой инфраструктурой для Европы.

Президент Ильхам Алиев также довел до внимания, что общий объем производства перерабатывающих предприятий Азербайджана составляет 30 миллионов тонн. Этот показатель является важным фактором, демонстрирующим, что в энергетическом секторе страна выступает не только как экспортер сырья, но и как экономический партнер, обладающий широкими производственными и перерабатывающими возможностями.

Именно поэтому оказание Европейским союзом более активной финансовой и инвестиционной поддержки расширению Южного газового коридора должно расцениваться как стратегическая необходимость. Если Европа заинтересована в увеличении объемов азербайджанского газа, этот интерес должен сопровождаться долгосрочными инвестиционными механизмами для расширения пропускных возможностей трубопроводов, разработки новых месторождений и развития сопутствующей инфраструктуры. Энергетическая безопасность — это обязательство, ложащееся не только на поставщика; это система, требующая взаимных инвестиций и ответственности между производителем, транзитными странами и потребительскими рынками.

Азербайджан — важное звено в архитектуре безопасности и взаимосвязанности Европы

Сегодня вопрос энергетической безопасности Европы измеряется не только тем, у какой страны закупается газ. Безопасность маршрута поставок, политическая стабильность, устойчивость транзитной инфраструктуры и возможности долгосрочного сотрудничества имеют не меньшее значение. Именно с этой точки зрения Азербайджан занимает особое положение для Европы.

Существующая геополитическая напряженность и риски безопасности на северном и южном направлениях повышают значимость альтернативных, надежных и предсказуемых связей между Европой и Азией. В этих условиях проходящий через Азербайджан Средний коридор превращается в важную, а возможно, и единственную альтернативу для устойчивости торговли по маршрутам Восток–Запад, а также Север–Юг. Этот маршрут, обеспечивающий выход в Европу через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, превращает географическое положение нашей страны в реальное экономическое и политическое преимущество.

Преимущество Азербайджана связано не только с географией. Страна обладает крупнейшей экономикой региона, сформировала энергетическую и транспортную инфраструктуру, выстроила широкие международные партнерские связи. А политическая стабильность и среда безопасности создают важные условия для долгосрочных инвестиций и транзитных проектов. Эти особенности укрепляют роль Азербайджана как центра стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.

При формировании архитектуры безопасности Европы должна учитываться роль таких партнеров, как Азербайджан. Поскольку безопасность континента не заканчивается на его границах; стабильность на территориях, через которые проходят энергопоставки, торговые пути и стратегические коммуникации, напрямую влияет на собственную экономическую и политическую безопасность Европы. В этом смысле Азербайджан является важным звеном в выстраивании безопасных связей между Европой и Азией.

От энергетики к "зеленой" экономике, от транзита к новым инвестициям

Значение Азербайджана для Европы не исчерпывается экспортом газа. Потенциал ветровой энергетики Каспийского моря, проекты солнечной энергетики в стране, сотрудничество с Центральной Азией в сфере "зеленой" энергетики и инициатива по прокладке электрического кабеля по дну Черного моря открывают новые перспективы взаимодействия.

Соглашения между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией по доставке возобновляемой энергии на европейские рынки также показывают, что эта перспектива уже обсуждается в политической и практической плоскости.

Реализация этих проектов может позволить Европе диверсифицировать источники и маршруты энергии, а Азербайджану — перейти на новый этап в экспорте энергоресурсов. В то же время развитие Среднего коридора, пересечение маршрутов Восток–Запад и Север–Юг на территории Азербайджана укрепляют позиции нашей страны как логистического и торгового центра.

Главный вывод, вытекающий из дублинских встреч, таков: Азербайджан является партнером, объединяющим энергетические, транспортные возможности и возможности в сфере безопасности, в которых нуждается Европа. Инвестирование Европейским союзом средств в Южный газовый коридор, Средний коридор и коммуникации в области «зеленой» энергии для еще большего расширения этих возможностей отвечает интересам не только Азербайджана, но и Европы в целом.

Суть дублинской дипломатии Президента Ильхама Алиева заключалась именно в том, чтобы довести эту реальность до внимания международных партнеров: Азербайджан — надежный партнер, выполняющий взятые на себя энергетические обязательства, создающий новые связи и заинтересованный в сохранении стабильности в регионе. Как подчеркивал глава государства на различных международных платформах, Азербайджан выступает фактором стабильности и безопасности в регионе. Продолжение этой роли нашей страной в предстоящие годы послужит как нашим национальным интересам, так и расширению сотрудничества между Европой и Азией.

Визит в Дублин еще раз показал, что международный авторитет Азербайджана опирается на конкретные проекты, энергопоставки, транспортные связи и политический диалог. Более четкое осознание Европой этой реальности создает для нашей страны новые экономические возможности и более широкое поле для дипломатического маневра.