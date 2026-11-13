Полад Бюльбюльоглу назвал приоритеты культурной политики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сохранение национальной культуры и развитие взаимодействия между различными культурами входят в число основных приоритетов культурной политики Азербайджана.

Об этом заявил председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, депутат Полад Бюльбюльоглу в ходе общественного обсуждения на тему "Приоритеты, вытекающие из выступления Президента Ильхама Алиева на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу: межкультурный диалог и культурная дипломатия Азербайджана", сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что цель обсуждения заключается не только в анализе идей, озвученных в выступлении Президента Ильхама Алиева, но и в определении возможностей, которые они открывают для дальнейшей деятельности в сфере культуры.

Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что Бакинский процесс и VII Всемирный форум по межкультурному диалогу являются примерами вклада Азербайджана в международное сотрудничество в этой области.

По его словам, Президент Ильхам Алиев придает особое значение как сохранению национальной культуры, так и развитию взаимодействия между различными культурами.

Председатель комитета отметил, что одной из задач Комитета по культуре Милли Меджлиса является обсуждение актуальных вызовов в сфере культуры, поддержка новых инициатив и, при необходимости, подготовка предложений по совершенствованию законодательства.

Он подчеркнул, что участие в общественном обсуждении ученых, депутатов, искусствоведов и представителей различных сфер культуры придало особую содержательность обмену мнениями.

Полад Бюльбюльоглу заявил, что важно, чтобы участники обсуждения соотносили предложения, отраженные в выступлении Президента Ильхама Алиева, со своими профессиональными направлениями деятельности.

"Уверен, что сегодняшний обмен мнениями внесет вклад в популяризацию азербайджанской культуры на международном уровне, сохранение наших национально-духовных ценностей и развитие межкультурного диалога", - отметил он.

Председатель комитета подчеркнул, что культура является духовной границей, которая сохраняет прошлое народа, обогащает его настоящее и определяет направление его будущего.

"Наша задача - оберегать эту границу, знакомить с ней мир и достойно передавать ее будущим поколениям", - добавил П.Бюльбюльоглу.