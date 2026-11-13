В Азербайджане дошкольным образованием по модели ГЧП охвачены 8 тысяч детей

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в рамках партнерства между родителями, государством и частным сектором дошкольным образованием охвачены 8 тысяч детей.

Об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Кенан Керимзаде на сегодняшнем совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса, посвященном обсуждению законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", сообщает корреспондент Trend.

По его словам, в рамках этой модели услуги предоставляют частные дошкольные образовательные учреждения, а государство покрывает 70 процентов стоимости обучения каждого ребенка.

"При действующих тарифах государство ежемесячно выплачивает не более 300-350 манатов за одного ребенка в Баку и не более 250 манатов в регионах.

На следующий год на реализацию этой инициативы предусмотрено 37,5 миллиона манатов. За счет этих средств планируется охватить дошкольным образованием 12 тысяч детей с привлечением частного сектора.

К 2030 году поставлена цель охватить дошкольным образованием по этой модели 30 тысяч детей", - отметил он.

В ходе выступления также было подчеркнуто, что значительная часть средств, выделяемых в рамках этой инициативы, косвенно возвращается в государственный бюджет.