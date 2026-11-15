Узбекистан и Китай обсудили внедрение промышленных роботов на электротехнических предприятиях

БАКУ /Trend/ - Ассоциация «Узэлтехсаноат» провела переговоры с китайской компанией SIASUN Robot & Automation Co., Ltd. по вопросам внедрения промышленных роботов и автоматизации предприятий электротехнической отрасли Узбекистана.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Во встрече приняли участие председатель ассоциации Мирзиёд Юнусов и делегация китайской компании во главе с ее вице-президентом Лю Цзюнем (Liu Zijun).

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы внедрения промышленных роботов и современных автоматизированных решений в электротехническом секторе. Особое внимание было уделено модернизации производственных процессов и повышению технологической эффективности предприятий.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы передачи технологий, локализации производства и реализации совместных инвестиционных проектов.

В числе возможных направлений сотрудничества также обозначена подготовка квалифицированных кадров в области робототехники.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и реализации конкретных инициатив и практических проектов.