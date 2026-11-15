Точечная инфляция в иранской провинции Систан и Белуджистан выросла на 84,4%

БАКУ/ Trend/ - В 7-м месяце текущего иранского года (23 сентября — 22 октября 2026 года) точечная инфляция (point-to-point) в расположенной на севере Ирана провинции Систан и Белуджистан выросла на 84,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября — 22 октября 2025 года).

Согласно расчетам Trend на основе статистики Статистического центра Ирана, под точечной инфляцией подразумевается процентное изменение индекса цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 7-м месяце индекс потребительских цен в провинции Систан и Белуджистан составил 686,5.

В 7-м месяце точечная инфляция в провинции Систан и Белуджистан составила 103,2% в группе продуктов питания, напитков и табачных изделий и 67% — в сфере непродовольственных товаров и услуг.

В указанном месяце месячная инфляция в провинции Систан и Белуджистан составила 4,3% по сравнению с 6-м месяцем (23 августа — 22 сентября 2026 года).

Под месячной инфляцией подразумевается процентное изменение индекса цен по сравнению с предыдущим месяцем.

В 7-м месяце месячная инфляция в Систане и Белуджистане составила 3,1% в группе продуктов питания, напитков и табачных изделий и 5,8% — в сфере непродовольственных товаров и услуг.

По итогам 7-го месяца годовая инфляция (23 октября 2025 года — 22 октября 2026 года) составила 76,1% по сравнению с предыдущим периодом (22 октября 2024 года — 22 октября 2025 года).

Под годовой инфляцией подразумевается среднее процентное изменение показателей индекса цен за последний год.

По итогам 7-го месяца годовая инфляция в Систане и Белуджистане составила 97,8% в группе продуктов питания, напитков и табачных изделий и 56,6% — в сфере непродовольственных товаров и услуг.

Отметим, что в Иране статистику о ситуации с инфляцией в стране публикуют как Центральный банк, так и Статистический центр. В показателях инфляции между этими статистическими данными могут фиксироваться расхождения.

Добавим, что в 7-м месяце точечная инфляция (point-to-point) в Иране выросла на 88,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Отметим, что год в Иране называется «солнечным годом». В настоящее время в Иране идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые 6 месяцев года состоят из 31 дня, следующие 5 месяцев — из 30 дней, а последний месяц в течение 3 лет состоит из 29 дней и на 4-й год — из 30 дней. Таким образом, месяцы в иранском календаре начинаются 21, 22 или 23 числа месяцев григорианского календаря.